RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAL TIEMPO

Inumet amplía advertencia amarilla a gran parte del país por lluvias abundantes

Comienzan a gestarse tormentas y lluvias abundantes en el litoral oeste de Uruguay. Mirá el detalle.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

lluvia-paysandu-24-mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por lluvias abundantes que rige desde la hora 10:30 y se actualizará a las 16:30.

Obedece a “una perturbación atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”. “Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.

image

nubel cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive
Seguí leyendo

Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Masoller.

Salto: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery
homicidio de un Trabajador

Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro
MINISTERIO DE TRANSPORTE

MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
HAY INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

"Cadena de errores" y "mala tipificación del delito": diputados recibieron a Valverde por el caso de Jonathan Correa

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026.
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada.
Proceso judicial

"Se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma", dice abogada de familia del delivery
Orsi firmó el decreto que reglamenta la ley de muerte asistida, o eutanasia
PRESIDENTE PUBLICÓ MENSAJE EN INSTAGRAM

Orsi firmó el decreto que reglamenta la ley de muerte asistida, o eutanasia

Dejá tu comentario