Inumet amplía advertencia amarilla a gran parte del país por lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por lluvias abundantes que rige desde la hora 10:30 y se actualizará a las 16:30.

Obedece a “una perturbación atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”. “Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.

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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Masoller.

Salto: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.