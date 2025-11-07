RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS PRONUNCIAMIENTO DE JUTEP

Interpelación a Lustemberg por Danza será el 24; el Frente Amplio califica el llamado a sala como "caprichoso"

El senador Daniel Caggiani afirmó que "no tiene ningún sentido" convocar a la ministra de Salud Pública al Parlamento por la situación del presidente de ASSE tras el pronunciamiento de la Jutep.

Zavala afirmó que "parece un poco caprichoso" que parte de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) mantenga el llamado a sala a Lustemberg tras el pronunciamiento de la mayoría de la Jutep.

Con respecto al anuncio de interpelar al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el legislador frenteamplista recordó que primero la oposición deberá presentar la moción de interpelación, la que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados. "Hasta que no resuelvan y no lo voten, no sabemos", afirmó.

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

En tanto, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, aseguró que "si algunos tenían alguna duda quedan relativamente zanjadas" tras el pronunciamiento de la Jutep y que la interpelación es promovida por la oposición "de manera intempestiva, porque en un momento se dijo que se iba a esperar el dictamen" de la Junta de Transparencia. "Me parece que no tiene ningún sentido hoy", indicó.

Caggiani pidió "elevar un poco el nivel político" y acusó a la oposición de "persecución" a Danza.

