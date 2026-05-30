Un accidente fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en la rambla de Punta del Este (ruta 10) en la curva que va hacia el puente de La Barra, conocida como La Gorgorita.
Accidente fatal en Punta del Este: un auto y una camioneta chocaron en la rambla, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado
Murió el conductor del auto, un hombre de 36 años, y su acompañante, una mujer de 33, sufrió lesiones de entidad. El conductor de la camioneta estaba alcoholizado, informó la Policía.
Allí chocaron un auto Peugeot y una camioneta Rox, con dos ocupantes en cada vehículo.
El conductor del auto, un hombre de 36 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer de 33, fue trasladada a un centro de salud con varios traumatismos de entidad.
Accidente laboral fatal en Vergara: una mujer cayó de una altura de 11 metros en una planta de arroz
El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, resultó ileso, mientras que su acompañante, de 41 años sufrió algunas heridas.
El examen de alcohol en sangre al conductor de la camioneta dio positivo, de acuerdo al informe primario de la Jefatura de Policía de Maldonado.
Trabajaron en la escena efectivos policiales, bomberos y Policía Científica bajo la dirección de la Fiscalía.
La camioneta Rox:
Dejá tu comentario