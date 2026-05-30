Accidente fatal en Punta del Este: un auto y una camioneta chocaron en la rambla, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado

Accidente fatal en Punta del Este. El auto que conducía el hombre fallecido.

Un accidente fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en la rambla de Punta del Este (ruta 10) en la curva que va hacia el puente de La Barra, conocida como La Gorgorita.

Allí chocaron un auto Peugeot y una camioneta Rox, con dos ocupantes en cada vehículo.

El conductor del auto, un hombre de 36 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante, una mujer de 33, fue trasladada a un centro de salud con varios traumatismos de entidad.

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El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, resultó ileso, mientras que su acompañante, de 41 años sufrió algunas heridas.

El examen de alcohol en sangre al conductor de la camioneta dio positivo, de acuerdo al informe primario de la Jefatura de Policía de Maldonado.

Trabajaron en la escena efectivos policiales, bomberos y Policía Científica bajo la dirección de la Fiscalía.

La camioneta Rox: