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SALTO

Orsi en Salto: inaugura la Central Hortícola del Norte y visita el congreso de la Federación Rural

Este sábado de mañana, en Salto, el presidente Orsi encabeza el acto de inauguración de la Central Hortícola del Norte. Por la tarde visita el congreso de la Federación Rural.

Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.

Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.

El presidente Orsi visita este sábado el departamento de Salto con dos actividades: la primera, esta mañana, es la inauguración de la Central Hortícola del Norte, en la intersección de rutas 3 y 31.

Del acto participan los intendentes del litoral norte, Carlos Albisu (Salto), Nicolás Olivera (Paysandú) y Emiliano Soravilla (Artigas).

También está el ministro de Economía Gabriel Oddone, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti, entre otras autoridades nacionales y locales.

Fernando Pereira en Salto, con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.
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En la tarde, sobre las 14:30 horas, Orsi participará del congreso de la Federación Rural, en la Asociación Agropecuaria de Salto.

Reclamo

Poco antes de comenzar el acto de inauguración de la Central Hortícola, un hombre le entregó dos cartas al presidente Orsi con varios reclamos.

Se llama Luis Mendieta y pidió por su hija, que estudia magisterio, y por trabajo para personas del pueblo Chapicuy, en Paysandú, para que participen de la construcción de viviendas de Mevir en ese lugar.

El corresponsal de Subrayado Hugo Lemos registró así el diálogo con el presidente Orsi:

SALTO ORSI PEDIDO HOMBRE

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