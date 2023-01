Intendencia de Montevideo anunció cuatro medidas para productores afectados por la sequía

Una de las medidas es el mantenimiento y adecuación de acumulaciones de agua, como tajamares, cañadas y todos aquellos sitios que no sean pozos que se utilicen para las pequeñas producciones.

Este martes comienzan los trabajos en un tajamar de Punta Espinillo, donde se celebró la reunión.

Otra medida es un fondo de recuperación para productores rurales pequeños de Montevideo rural, que puede llegar hasta 80.000 pesos, en caso de aplicar. Es no reembolsable.

También se comunicó la exoneración durante 2023 de la tasa general de la Intendencia de Montevideo, a todos los pequeños productores de la zona rural.

La otra medida es establecer un fondo de adaptación. Lo que significa que la Intendencia aportará para que se pueda acceder a tecnología e infraestructura, que permita soluciones de fondo para la situación que se repite y adaptarse a las necesidades que trae el cambio climático.

Además, vecinos proponen trabajar con sistemas de agua que sean para varios productores de una misma zona.

Los productores que dialogaron con Subrayado en el lugar calificaron de "muy mala" la situación que atraviesan. "Hasta que no llueva no podemos plantear", sostuvo un hombre. "Otros años hubo seca, pero no nos quedamos este año", agregó.