Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la instalación de cinco nuevos radares para controlar la velocidad en las rutas uruguayas. También se readecuó la velocidad máxima en algunos puntos.

El objetivo es la seguridad vial que permita reducir los accidentes en rutas nacionales, por lo que se seleccionaron puntos de alta siniestralidad.

Ruta 1 – Empalme con Camino Basilio Muñoz (km 20). Intersección a nivel con flujos vehiculares convergentes y elevada circulación peatonal en Santiago Vázquez. En este tramo se readecuará la velocidad máxima de circulación a 75 km/h.

Ruta 9 – Acceso Oeste a la ciudad de Rocha (km 205.380). Tramo suburbano que cuenta con ciclovía adyacente a la calzada y circulación frecuente de usuarios vulnerables. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 60km/h.

Ruta 26 – Acceso Oeste a la ciudad de Río Branco (km 85). Se trata de una curva con visibilidad reducida y elevada concentración de siniestros de tránsito. En este tramo se readecuará la velocidad máxima de circulación a 45km/h.

Ruta 5 – Con Camino la Redención (km13.400). Hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75km/h.

Ruta 5 – Con Camino Fauquet (km 17.680). Hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75km/h.

"Para ambos casos en Ruta 5 los radares han contribuido a reducir la siniestralidad. En los puntos correspondientes a Ruta 1 y Ruta 9, las columnas y gabinetes ya fueron instalados y se encuentran en proceso de señalización. Todos los radares entrarán a fiscalizar el 1º de febrero de 2026", informó el Ministerio.