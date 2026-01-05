RECIBÍ EL NEWSLETTER
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

En algunos casos la velocidad fue readecuada. Los puntos son en rutas 1, 5, 9 y 26, donde se pretende reducir la siniestralidad.

radares--parlamento--.jpg

El objetivo es la seguridad vial que permita reducir los accidentes en rutas nacionales, por lo que se seleccionaron puntos de alta siniestralidad.

Los nuevos radares están:

Ruta 1 – Empalme con Camino Basilio Muñoz (km 20). Intersección a nivel con flujos vehiculares convergentes y elevada circulación peatonal en Santiago Vázquez. En este tramo se readecuará la velocidad máxima de circulación a 75 km/h.

Ruta 9 – Acceso Oeste a la ciudad de Rocha (km 205.380). Tramo suburbano que cuenta con ciclovía adyacente a la calzada y circulación frecuente de usuarios vulnerables. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 60km/h.

Ruta 26 – Acceso Oeste a la ciudad de Río Branco (km 85). Se trata de una curva con visibilidad reducida y elevada concentración de siniestros de tránsito. En este tramo se readecuará la velocidad máxima de circulación a 45km/h.

Ruta 5 – Con Camino la Redención (km13.400). Hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75km/h.

Ruta 5 – Con Camino Fauquet (km 17.680). Hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75km/h.

"Para ambos casos en Ruta 5 los radares han contribuido a reducir la siniestralidad. En los puntos correspondientes a Ruta 1 y Ruta 9, las columnas y gabinetes ya fueron instalados y se encuentran en proceso de señalización. Todos los radares entrarán a fiscalizar el 1º de febrero de 2026", informó el Ministerio.

