Detectaron a más de 5.000 niños y adolescentes que no iban a clases y ni siquiera estaban anotados en el sistema educativo

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Pablo Caggiani dijo que durante el mes de julio salieron a buscar uno a uno a los 5.200 niños y adolescentes que no iban a clases y que ni siquiera estaban anotados en el sistema educativo, aún en edad obligatoria de asistencia.

“Nos tomamos tres semanas de julio para ir a buscar a los gurises”, dijo Caggiani, y destacó que no son escolares o liceales que no van a clases, si no que ni siquiera estaban inscriptos en el sistema formal de educación.