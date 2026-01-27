RECIBÍ EL NEWSLETTER
Disparo Accidental

Imputaron por homicidio con dolo al hombre que mató a un compañero durante una cacería en Treinta y Tres

Según investiga la principal hipótesis de la Fiscalía, el disparo fue accidental. No obstante, terminó en la muerte del hombre de 39 años.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.&nbsp;

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato. 

La Justicia imputó por un delito de homicidio a título de dolo eventual, en grado de desarrollo consumado y en calidad de autor, al hombre de 60 años que causó la muerte de un compañero durante una cacería en el departamento de Treinta y Tres.

Esta figura se configura cuando la persona no quiere directamente matar. Como medida cautelar, se resolvió la prisión domiciliaria total del imputado, con colocación de tobillera electrónica por 90 días mientras sigue adelante la investigación.

El caso ocurrió en una zona rural conocida como “Séptima Baja”, donde un grupo de cuatro hombres se encontraba cazando. Según la principal hipótesis que investiga la Fiscalía, el disparo fue accidental. La víctima tenía 39 años.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Mataron a tiros a un hombre de 28 años en la ciudad de Canelones

De acuerdo a la información policial, el episodio ocurrió sobre la 1:10 de la madrugada del domingo. Autoridades policiales y la fiscal Ana Baricevich concurrieron al lugar, donde hallaron el cuerpo de la víctima, al hombre que efectuó el disparo y a otros dos acompañantes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras

Te puede interesar

Foto: Dante Fernández / FocoUy.
tragedia

Murió la adolescente que había quedado en CTI tras incendio en hogar de INAU en Tacuarembó
Inisa y Defensa firmaron convenio para capacitar menores infractores: es absurdo prescindir del Ejército, dijo Jaime Saavedra
PARTICIPÓ EL PRESIDENTE ORSI

Inisa y Defensa firmaron convenio para capacitar menores infractores: "es absurdo prescindir del Ejército", dijo Jaime Saavedra
Presidente de OSE: Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color video
PABLO FERRERI

Presidente de OSE: "Hemos resuelto los problemas de olor y sabor, queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color"

Dejá tu comentario