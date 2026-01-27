Imputaron por homicidio con dolo al hombre que mató a un compañero durante una cacería en Treinta y Tres

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

La Justicia imputó por un delito de homicidio a título de dolo eventual, en grado de desarrollo consumado y en calidad de autor, al hombre de 60 años que causó la muerte de un compañero durante una cacería en el departamento de Treinta y Tres.

Esta figura se configura cuando la persona no quiere directamente matar. Como medida cautelar, se resolvió la prisión domiciliaria total del imputado, con colocación de tobillera electrónica por 90 días mientras sigue adelante la investigación.

El caso ocurrió en una zona rural conocida como “Séptima Baja”, donde un grupo de cuatro hombres se encontraba cazando. Según la principal hipótesis que investiga la Fiscalía, el disparo fue accidental. La víctima tenía 39 años.

De acuerdo a la información policial, el episodio ocurrió sobre la 1:10 de la madrugada del domingo. Autoridades policiales y la fiscal Ana Baricevich concurrieron al lugar, donde hallaron el cuerpo de la víctima, al hombre que efectuó el disparo y a otros dos acompañantes.