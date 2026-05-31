Imputaron al Kane con prisión preventiva por suministro de drogas, tráfico interno de armas y receptación

Fue imputado en las últimas horas el Kane, el importante delincuente detenido en su búnker del barrio Asturias, en las ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.

Ricardo Pérez Rodríguez fue imputado por la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefacientes prohibidas, un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones y cinco delitos de receptación, todos ellos en reiteración real entre si, en calidad de autor, por lo que deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras continúa la investigación.

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Personal de Hechos Complejos de la Zona Operacional V de la Jefatura de Policía de Maldonado, realizó un allanamiento el pasado viernes 29 de mayo en la vivienda del narcotraficante.

Durante el operativo, denominado “El Despertar”, efectivos del Guarda Republicana, del Grupo de Reserva Táctica, de Zona de Investigaciones III, Dirección Nacional de Bomberos y Unidad Táctica de Canes, detuvieron al Kane e incautaron 6 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, 3 escopetas calibre 12, 2 armas largas tipo R15 y TIKKA, 7 revólveres calibre 38, cargadores para pistolas, municiones de diversos calibres, entre ellos 9 mm, .223, 12 y .357, 3 ladrillos y dos envoltorios de nylon conteniendo una sustancia blanca, presuntamente clorhidrato de cocaína, 1 vehículo Volkswagen Nivus, 1 vehículo Volkswagen Tiguan, 3 televisores, 3 teléfonos celulares, 2 equipos de comunicación tipo handy Motorola, 1 sistema de videovigilancia con DVR y chips SIM.

El Ministerio del Interior divulgó el video del momento de la detención.

El video, registrado por las cámaras corporales de los policías que realizaron el allanamiento y la detención, muestra el momento de ingreso a la casa, una vivienda vigilada con cámaras de seguridad en varios puntos.

Al ingresar, la Policía se encuentra con un hombre de espaldas y las manos en la cabeza. Lo reducen, esposan, y siguen para el interior de la casa.