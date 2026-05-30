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Así fue la captura de "el Kane" en San Carlos: en una casa vigilada con muchas cámaras y un arsenal escondido

El video de la captura de “el Kane” muestra el ingreso de la Policía y cómo es detenido este peligroso delincuente de San Carlos, sin resistencia y con las manos en la cabeza.

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El video, registrado por las cámaras corporales de los policías que realizaron el allanamiento y la detención, muestra el momento de ingreso a la casa, una vivienda vigilada con cámaras de seguridad en varios puntos.

Al ingresar, la Policía se encuentra con un hombre de espaldas y las manos en la cabeza. Lo reducen, esposan, y siguen para el interior de la casa.

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En un dormitorio detienen a “el Kane”, que tampoco opuso resistencia y espero de espaldas con las manos en la cabeza.

Según dijeron las autoridades en conferencia de prensa, “el Kane” tiene 10 antecedentes penales, había sido imputado y condenado en 2022 por delitos vinculados al narcotráfico.

Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Maldonado.

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