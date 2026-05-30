El Ministerio del Interior difundió el video de la captura de Ricardo Pérez, alias “el Kane”, un peligroso delincuente de San Carlos, departamento de Maldonado.
Así fue la captura de "el Kane" en San Carlos: en una casa vigilada con muchas cámaras y un arsenal escondido
El video de la captura de “el Kane” muestra el ingreso de la Policía y cómo es detenido este peligroso delincuente de San Carlos, sin resistencia y con las manos en la cabeza.
El video, registrado por las cámaras corporales de los policías que realizaron el allanamiento y la detención, muestra el momento de ingreso a la casa, una vivienda vigilada con cámaras de seguridad en varios puntos.
Al ingresar, la Policía se encuentra con un hombre de espaldas y las manos en la cabeza. Lo reducen, esposan, y siguen para el interior de la casa.
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En un dormitorio detienen a “el Kane”, que tampoco opuso resistencia y espero de espaldas con las manos en la cabeza.
Según dijeron las autoridades en conferencia de prensa, “el Kane” tiene 10 antecedentes penales, había sido imputado y condenado en 2022 por delitos vinculados al narcotráfico.
Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Maldonado.
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