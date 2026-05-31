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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo fresco a templado con neblinas y descenso de temperatura en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé para el área metropolitana, una temperatura máxima de 20° y una mínima de 9°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con neblinas, fresca a templada con descenso de temperatura en la noche.

La mañana estará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y este.

La tarde continuará fresca a templada con nubosidad dispersa, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

domingo fresco a ligeramente templado con bajas temperaturas en la noche
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Domingo fresco a ligeramente templado con bajas temperaturas en la noche

En la zona norte y oeste del país, la temperatura llegará a los 24°, mientras que la mínima descenderá hasta los 8°.

En el sur y este, la mínima también será de 8° y la máxima de 21°.

En el área metropolitana, la temperatura máxima alcanzará los 20° y la mínima descenderá hasta los 9°.

El lunes tendrá una mañana fría y húmeda con formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá fresca a ligeramente templada con nubosidad variable, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

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