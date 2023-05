Imputaron al hombre que en estado de ebriedad apuñaló a su hijastro en el abdomen

Seguí leyendo Once reclusos murieron en las cárceles en lo que va de 2023; tres fueron homicidios

En la madrugada, llegó el agresor en estado de ebriedad y presumió que eran los amigos de su hijastro quienes habían robado en su casa. Eso generó una discusión con el joven agredido.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que el hombre apuntó con una navaja a su hijastro y lo obligó a salir de la casa. Tras una nueva discusión a media cuadra de la vivienda, el padrastro apuñaló en el abdomen al joven.

El agresor permaneció en el lugar del hecho y fue detenido. Conducido ante la Justicia, se dispuso su imputación por un delito de lesiones graves agravadas en virtud del parentesco con la víctima y por haber sido cometido en presencia de menores de edad. Como medida cautelar se estableció la prisión preventiva por 150 días.

La fiscal Irene Penza aclaró a Subrayado que no pidió la imputación por tentativa de homicidio, porque aún no se pudo establecer la intención de matar del agresor. Por el momento, lo que pudo reconstruir la fiscal es que fue un impulso del momento y que la intención no estaba direccionada directamente a darle muerte.

El joven agredido fue operado y se encuentra internado en estado estable. La fiscal aguarda la evolución de la víctima para tomar su testimonio. Penza no descartó que la tipificación pueda ajustarse de acuerdo al avance de la investigación que recién comienza.