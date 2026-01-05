IMM compareció ante Junta Departamental por contaminación en playas; oposición sostuvo que se registró por encima de la normativa

Autoridades de la Intendencia de Montevideo comparecieron ante la Junta Departamental por episodios de contaminación fecal en las playas de la capital.

El edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, dijo a Subrayado que en cinco ocasiones se registraron enterococos por encima de lo que establece la normativa actual.

"La intendencia lo que respondió es que entiende que al no estar vigente no tiene la obligatoriedad de comunicar eso. Nosotros le manifestamos que entendíamos que tienen la obligación moral de cuando advierten eso poner bandera sanitaria y comunicarle a la población y hacer un seguimiento que, actualmente no ocurre", señaló.

Seijas indicó que la comuna ni siquiera hace una nueva medición al día siguiente cuando hay enterococos fecales. "En lo que va de noviembre y diciembre estuvo la playa Zabala, la playa del Cerro, la playa del Nacional", apuntó.

Desde la bancada de ediles del Frente Amplio sostienen que la Intendencia de Montevideo cumple con los protocolos vinculados a la situación sanitaria de las playas.

Gonzalo Zuvela dijo que hay un protocolo nuevo que hace que se cuide más a la gente y quedó habilitado en el mes de noviembre por el Ministerio de Ambiente.

"Da dos años para que las diferentes intendencias empiecen a cumplir con ello. El día 16 de noviembre, cuatro o cinco días después de la habilitación de ese protocolo nuevo, la Intendencia de Montevideo envía una nota al Ministerio de Ambiente y solicita la validación de algo que la intendencia ya hacía que es medir los esterococos, pero eso no está en este momento validado porque no se puede empezar a cumplir con una norma sin tener validadas por quien sabe de esto", explicó.