Este viernes se realizó un concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa al conmemorarse 90 años de su nacimiento. El evento se realizó en la plaza Fabini y tuvo la participación de varios artistas y géneros musicales.
Homenajearon a Zitarrosa en plaza Fabini y su hija remarcó: "Es una sensación preciosa que siga emocionando a la gente"
El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue uno de los presentes entre el público, que presenció un homenaje con varios artistas invitados.
Los artistas interpretaron obras del repertorio de Zitarrosa ante la mirada del presidente de la República, la esposa del homenajeado, sus hijas, autoridades y público en general.
El concierto abrió con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —histórica primera guitarra de Zitarrosa.
Participaron, como artistas invitados: Chacho Ramos, Cuareim 1080, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández, entre otros.
Su hija Serena dijo a Subrayado "que es una sensación preciosa que" su padre "siga emocionando tanto a la gente".
El concierto formó parte del programa anual de actividades celebratorias por los 90 años del nacimiento de Zitarrosa, impulsado por la Fundación y el Archivo Zitarrosa. Dicha programación ha sido declarada de interés por la Presidencia de la Asamblea General del Parlamento, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Turismo; y está incluida en el registro de actividades de fomento artístico cultural.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la actividad. Destacó la figura del artista y dijo cuáles son los momentos para escucharlo.
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