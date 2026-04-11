Homenajearon a Zitarrosa en plaza Fabini y su hija remarcó: "Es una sensación preciosa que siga emocionando a la gente"

Este viernes se realizó un concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa al conmemorarse 90 años de su nacimiento. El evento se realizó en la plaza Fabini y tuvo la participación de varios artistas y géneros musicales.

Los artistas interpretaron obras del repertorio de Zitarrosa ante la mirada del presidente de la República, la esposa del homenajeado, sus hijas, autoridades y público en general.

El concierto abrió con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —histórica primera guitarra de Zitarrosa.

Participaron, como artistas invitados: Chacho Ramos, Cuareim 1080, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández, entre otros.

Su hija Serena dijo a Subrayado "que es una sensación preciosa que" su padre "siga emocionando tanto a la gente".

ZITARROSA SERRANA

El concierto formó parte del programa anual de actividades celebratorias por los 90 años del nacimiento de Zitarrosa, impulsado por la Fundación y el Archivo Zitarrosa. Dicha programación ha sido declarada de interés por la Presidencia de la Asamblea General del Parlamento, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Turismo; y está incluida en el registro de actividades de fomento artístico cultural.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la actividad. Destacó la figura del artista y dijo cuáles son los momentos para escucharlo.