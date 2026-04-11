RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN SU 90 ANIVERSARIO

Homenajearon a Zitarrosa en plaza Fabini y su hija remarcó: "Es una sensación preciosa que siga emocionando a la gente"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue uno de los presentes entre el público, que presenció un homenaje con varios artistas invitados.

homenaje-a-zitarrosa-en-la-plaza-fabini

Este viernes se realizó un concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa al conmemorarse 90 años de su nacimiento. El evento se realizó en la plaza Fabini y tuvo la participación de varios artistas y géneros musicales.

Los artistas interpretaron obras del repertorio de Zitarrosa ante la mirada del presidente de la República, la esposa del homenajeado, sus hijas, autoridades y público en general.

El concierto abrió con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —histórica primera guitarra de Zitarrosa.

Participaron, como artistas invitados: Chacho Ramos, Cuareim 1080, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández, entre otros.

Su hija Serena dijo a Subrayado "que es una sensación preciosa que" su padre "siga emocionando tanto a la gente".

ZITARROSA SERRANA

El concierto formó parte del programa anual de actividades celebratorias por los 90 años del nacimiento de Zitarrosa, impulsado por la Fundación y el Archivo Zitarrosa. Dicha programación ha sido declarada de interés por la Presidencia de la Asamblea General del Parlamento, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Turismo; y está incluida en el registro de actividades de fomento artístico cultural.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la actividad. Destacó la figura del artista y dijo cuáles son los momentos para escucharlo.

HOMENAJE ZITARROSA DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
TESTIMONIO

Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

Te puede interesar

Sentí los tiros, dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros video
LA CHANCHA

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
MONTEVIDEO

Dos mayores imputados y un adolescente condenado por homicidio en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario