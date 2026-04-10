Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó el pasaje de un frente frío que ocasionará lluvias en la noche del sábado y madrugada del domingo.

"A partir de las 11 de la noche del sábado y madrugada del domingo, es muy probable que tengamos lluvias. Va a pasar un frente frío que va a generar lluvias y lloviznas, nada que ver con lo que tuvimos los días anteriores", indicó.

Y agregó: "Ya el domingo amanece sin lluvias en gran parte del país. Las únicas zonas que permanecerán afectadas por lluvias son la zonas noreste y este, muy cercano a la frontera, desapareciendo el frente frío".

El fenómeno comienza por el departamento de Colonia por lo que en el entorno de la una de la mañana las lluvias llegarán a la capital del país. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2042715772716290307&partner=&hide_thread=false Pasaje de frente frío en la noche del sábado que trae lluvias. El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que el domingo amanece sin precipitaciones. Las zonas que seguirán afectadas serán la sureste y este. pic.twitter.com/W58fWVhrAV — Subrayado (@Subrayado) April 10, 2026