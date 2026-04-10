El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó el pasaje de un frente frío que ocasionará lluvias en la noche del sábado y madrugada del domingo.
Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros
El meteorólogo anunció que el fenómeno comienza por el departamento de Colonia por lo que en el entorno de la una de la mañana las lluvias llegarán a la capital del país.
"A partir de las 11 de la noche del sábado y madrugada del domingo, es muy probable que tengamos lluvias. Va a pasar un frente frío que va a generar lluvias y lloviznas, nada que ver con lo que tuvimos los días anteriores", indicó.
Y agregó: "Ya el domingo amanece sin lluvias en gran parte del país. Las únicas zonas que permanecerán afectadas por lluvias son la zonas noreste y este, muy cercano a la frontera, desapareciendo el frente frío".
Fin de semana agradable hasta el sábado de noche, cuando desmejora con lluvias hasta el domingo inclusive
El fenómeno comienza por el departamento de Colonia por lo que en el entorno de la una de la mañana las lluvias llegarán a la capital del país.
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