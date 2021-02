Hijo del hombre que murió tras comer chorizos caseros salió de CTI y recibirá el alta

La fiscal confirmó este miércoles a Subrayado que aún aguarda el resultado de las pericias toxicológicas practicadas al cuerpo del hombre, fallecido en la noche del sábado 6 de febrero en su casa en San Ramón.

Jover estaba con sus dos hijos, de 22 y 28 años, cuando resolvieron cenar y compraron unos chorizos caseros. Fuentes cercanas al caso dijeron a Subrayado que como leña utilizaron restos de postes de madera que UTE usa para el tendido de las líneas eléctricas.

Solo cenaron el padre y el menor de los hijos, Néstor. Cuando terminaron de comer, Jover se sintió mal y fue llevado de inmediato al centro de salud de San Ramón, donde falleció. Mientras que su hijo fue derivado grave al Hospital de Florida.

Allegados a la familia dijeron al corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro, que el joven fue trasladado al Hospital de Canelones, ya se encuentra en sala y en las próximas horas recibirá el alta médica.

La fiscal aguarda la evolución del paciente para tomarle declaración, ya que, por recomendación médica, aún no se encuentra apto para dar su testimonio. El que sí declaró en calidad de testigo fue el otro hijo de la víctima, aunque no aportó demasiados datos sobre lo ocurrido esa noche porque, según dijo, no cenó y se acostó temprano.

La autopsia practicada al cuerpo de Jover no permitió determinar la causa exacta de su muerte.

El uso de conservantes sin control en los chacinados, como nitritos, pueden causar intoxicaciones agudas hasta llegar a la muerte, explicó a Subrayado la directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas, Amalia Laborde.

También los químicos con los que son curados los postes de UTE pueden causar algún tipo de efecto adverso en la salud, pero desde el CIAT explican que es difícil y poco probable que cause una muerte repentina o estado de gravedad en forma inmediata.

La madera de los postes de UTE es tratada (para su mayor durabilidad) con químicos como tiróxido de cromo, óxido cúprico y pentóxido de arsénico.

Técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) inspeccionaron la carnicería del supermercado donde padre e hijo habrían comprado los chorizos. Se llevaron para analizar muestras de chorizos y milanesas caseras que estaban a la venta.

Sin embargo, el propietario del comercio aseguró a Subrayado que revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y no hay registro del hombre y el joven comprando, y que en los tiques de ese día no hubo venta de chorizos.