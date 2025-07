Habló uno de los operarios del gusano del Parque Rodó: "No hay sistema de frenado de emergencia"

"Se le dice al adulto que el niño no puede ir en la falda, parece que arrancado el juego lo vuelve a poner en la falda, sin medidas de seguridad", señaló Alex, quien agregó que es la primera vez que ocurre un accidente grave allí, desde que él está.

El trabajador explicó a Subrayado que el Gusanito Manzana no tiene un sistema de frenado de emergencia, sino que únicamente frena en la terminal, donde sube la gente. "Si te subís y me gritás: frenámelo, yo no lo puedo frenar. No hay un sistema de frenado de emergencia", señaló.

Y agregó que el Gusanito Manzana tiene dos sistemas de seguridad: el cinturón de seguridad y la barra. El cinturón es de uso obligatorio.

"Si la barra no cubre al niño, por lo menos tiene el cinto. Es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad", expresó.

Clausurado.

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió clausurar el juego, luego del accidente grave que ocurrió en la tarde de este sábado. Pese a que el juego cuenta con la habilitación vigente, señaló.

En una comunicación enviada a Subrayado, la IMM señaló: "Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en el Parque Rodó Infantil y estamos atentos a la evolución de las personas lesionadas. Apenas se conoció el hecho, el equipo de Convivencia Departamental de la IM concurrió al lugar y constató que la atracción contaba con habilitación vigente".

Y añadió: "El caso está ahora en la órbita de la justicia, y la IMM se mantiene a disposición de Fiscalía. De forma preventiva, el juego fue clausurado hasta que se aclaren las circunstancias".

El accidente.

Subrayado informó en la mañana de este domingo que el niño de 2 años que salió despedido del Gusanito Manzana, se encuentra en CTI, estable.

El menor está internado en cuidados intensivos de pediatría desde la tarde del sábado. Tiene una fractura de cráneo, luego de haber caído del juego, pasadas las 15:00 horas de ese día. Se encontraba allí junto a su padre, un hombre de 67 años, quien también salió despedido y tuvo heridas.

El encargado de los juegos del Parque Rodó les dijo a los policías que el gusano estaba en funcionamiento cuando las dos personas salieron despedidas. Información aportada a Subrayado da cuenta que el niño zafó de las medidas de seguridad y cayó. El padre, en ese momento, se liberó de los dispositivos y también salió despedido.

Ambos fueron trasladados en ambulancia y la Policía Científica trabajó en la escena hasta última hora de la noche.

Desde entonces la atracción se encuentra cerrada al público.

La fiscal Graciela Peraza está a cargo de la investigación. Buscará determinar, en detalle, lo ocurrido, y las eventuales responsabilidades.