Uno de los autores intelectuales al atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de 2025, fue condenado este lunes a 9 años y 6 meses de cárcel, informó la Fiscalía.
Atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero sumó un nuevo condenado y van 11 personas implicadas
Este hombre eligió a las personas que ingresaron al domicilio de la fiscal de Corte subrogante y les proporcionó vehículos para su traslado en la noche del ataque.
La Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró la condena, mediante proceso abreviado, de uno de los organizadores del atentado a Ferrero. Eligió a las personas que ingresaron al domicilio de la fiscal de Corte subrogante y les proporcionó vehículos para su traslado en la noche del ataque.
La Policía incautó dos vehículo, uno es un BMW, propiedad del condenado, además de dinero en efectivo, drogas y dos armas, una de ellas la utilizada en el atentado.
El 12 de mayo, la Justicia había ampliado la imputación de otro de los implicados en el ataque a Ferrero, tras comprobar mediante pruebas científicas que fue uno de los autores materiales del hecho.
Por el atentado a Ferrero, hasta el momento, hay once personas, entre imputados y condenados.
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