RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNO DE LOS ORGANIZADORES

Atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero sumó un nuevo condenado y van 11 personas implicadas

Este hombre eligió a las personas que ingresaron al domicilio de la fiscal de Corte subrogante y les proporcionó vehículos para su traslado en la noche del ataque.

allanamiento-brazo-oriental-dos-detenidos-atentado-monica-ferrero-sospechosos

Uno de los autores intelectuales al atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de 2025, fue condenado este lunes a 9 años y 6 meses de cárcel, informó la Fiscalía.

La Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró la condena, mediante proceso abreviado, de uno de los organizadores del atentado a Ferrero. Eligió a las personas que ingresaron al domicilio de la fiscal de Corte subrogante y les proporcionó vehículos para su traslado en la noche del ataque.

La Policía incautó dos vehículo, uno es un BMW, propiedad del condenado, además de dinero en efectivo, drogas y dos armas, una de ellas la utilizada en el atentado.

El 12 de mayo, la Justicia había ampliado la imputación de otro de los implicados en el ataque a Ferrero, tras comprobar mediante pruebas científicas que fue uno de los autores materiales del hecho.

Por el atentado a Ferrero, hasta el momento, hay once personas, entre imputados y condenados.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!

Te puede interesar

Un niño de 9 años, y una mujer y un hombre de 26 fueron baleados en un ataque a tiros en barrio Capra
ALFREDO ZITARROSA Y JAIME ROOS

Un niño de 9 años, y una mujer y un hombre de 26 fueron baleados en un ataque a tiros en barrio Capra
Ocho detenidos en 11 allanamientos para desarticular una banda dedicada al microtráfico de drogas en Pando
OPERACIÓN ÉLIDE

Ocho detenidos en 11 allanamientos para desarticular una banda dedicada al microtráfico de drogas en Pando
En menos de una semana ascenso de temperatura, lluvia en todo el país y luego vuelve el frío video
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

En menos de una semana ascenso de temperatura, lluvia en todo el país y luego vuelve el frío

Dejá tu comentario