Atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero sumó un nuevo condenado y van 11 personas implicadas

Uno de los autores intelectuales al atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de 2025, fue condenado este lunes a 9 años y 6 meses de cárcel, informó la Fiscalía.

La Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró la condena, mediante proceso abreviado, de uno de los organizadores del atentado a Ferrero. Eligió a las personas que ingresaron al domicilio de la fiscal de Corte subrogante y les proporcionó vehículos para su traslado en la noche del ataque.

La Policía incautó dos vehículo, uno es un BMW, propiedad del condenado, además de dinero en efectivo, drogas y dos armas, una de ellas la utilizada en el atentado.

El 12 de mayo, la Justicia había ampliado la imputación de otro de los implicados en el ataque a Ferrero, tras comprobar mediante pruebas científicas que fue uno de los autores materiales del hecho.

Por el atentado a Ferrero, hasta el momento, hay once personas, entre imputados y condenados.