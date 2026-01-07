RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXIGEN RECTIFICACIÓN O ACLARACIÓN

Gremiales lecheras expresaron preocupación por dichos de Fratti sobre que deuda de Venezuela "está perdida"

Los productores aseguran que la empresa del Estado venezolano Corpovex le debe a Uruguay 30 millones de dólares y que asumir ese monto como incobrable afecta el precio que perciben los remitentes de leche.

Las gremiales lecheras salieron este miércoles al cruce de declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, sobre la deuda de Venezuela con tamberos uruguayos.

En un comunicado público, las gremiales entienden que es "preocupante" que Fratti considere que la deuda de 30 millones de dólares que mantiene la empresa del Estado venezolano Corpovex "está perdida", y que el gobierno uruguayo debe "defender los intereses de sus ciudadanos y, en particular, de los productores lecheros".

Afirman que la deuda "impacta directamente sobre los productores cooperarios, dado que la eventual necesidad de asumirla como incobrable afecta el precio que perciben los remitentes de leche".

Además, aseguran que "la operación no se trató de un negocio entre partes privadas, sino que se realizó en el marco de un acuerdo suscrito por ambos Estados y anunciado en Brasilia por el presidente de la República, en presencia de altas autoridades de ambos países, el cual garantizaba el cobro inmediato de los envíos efectuados", y que "el precio acordado libremente entre las partes no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas".

Por último, las gremiales lecheras aguardan una rectificación o aclaración por parte de Fratti.

COMUNICADO DE GREMIALES LECHERAS ANTE DECLARACIONES DE MINISTRO ALFREDO FRATTI

