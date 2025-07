Gobierno e Intendencias llegaron a un acuerdo y Orsi lo anunció en el Congreso de Intendentes

Este acuerdo, con las cifras globales que el gobierno nacional distribuirá entre las 19 Intendencias, fue presentado ante los intendentes reunidos en Montevideo este mediodía y votado por unanimidad.

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes, habló del acuerdo y dijo que fue "una negociación dura".

"Fue una negociación dura, aunque defendíamos lo mismo. Se llega a un acuerdo que conforma a todas las partes. Hubo respuestas del Poder Ejecutivo a demandas históricas de este congreso", dijo Olivera, e informó de la cifra acordada: "80 millones de dólares para el fondo de desarrollo en las intendencias". "Para nosotros es mucho más que dinero", apuntó.

Luego de Olivera habló el presidente Orsi y tras recordar anécdotas de negociaciones en las que participó como intendente de Canelones, habló de la necesidad de tener acuerdos entre el gobierno nacional y las intendencias.

"Acá no se avanza si no hay acuerdo. La construcción del país no se hace solo desde lo nacional. Este es un espacio de coparticipación de gobierno. Cuenten con el asado prometido y con el equipo de Arim y de Economía para resolver los problemas", dijo Orsi al finalizar su discurso.

Noticia en desarrollo.