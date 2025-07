Unott anunció un paro nacional de 24 horas el jueves en todo el transporte por la situación en Copsa

En tanto, la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) resolvió mantener el paro durante todo el día este miércoles que afecta los servicios de la empresa desde hace dos días. "No hemos tenido avance ninguno por parte de la empresa", afirmó Andrés Martínez, dirigente de ATC. Recordó que hubo una primera propuesta por parte de la empresa que el sindicato consideró "insuficiente".

Martínez agregó que en el marco del paro de Copsa este miércoles habrá movilizaciones y cortes de servicios y terminales. "Todo lo que tenga que hacerse para que esta situación se solucione por lo menos de acá a unos meses o casi definitiva, los trabajadores no tengamos que andar con problemas del pago de salarios", indicó.

Al día de hoy, Copsa adeuda un 30% de los salarios a sus trabajadores dependientes y en el caso de los pequeños propietarios llega a casi el 50%, sostuvo Martínez.

El dirigente de la Unott, Miguel Marrero, afirmó que al anunciar un paro general para el jueves 31 el objetivo es darle un plazo a las negociaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la empresa para solucionar el conflicto.

Marrero indicó que se prepara un plan de movilizaciones para el miércoles y el jueves en todas las filiales de la Unott para "poner el conflicto en la calle". El sindicalista condicionó el levantamiento del paro general a que Copsa haga efectivo el mismo miércoles el resto de los salarios adeudados de junio y que proponga en un ámbito tripartito un plan de pagos de los haberes de julio.

"Las medidas son por incumplimiento de la empresa, pero además por falta de voluntad de pago. No es solamente que no paguen es que han demostrado con su accionar que no tienen ninguna voluntad de pagar", aseguró Marrero.

La empresa ofreció el lunes a mediodía pagar 10.000 pesos a los trabajadores, luego, este martes, sumó 10.000 pesos más a la propuesta tras recibir dinero adeudado por la Intendencia de Montevideo, a lo que el sindicato consideró "absolutamente insuficiente".

Marrero reclamó una respuesta más enérgica del Poder Ejecutivo a la hora de controlar y eventualmente, tomar medidas contra Copsa. "No puede ser que la empresa haga lo que quiera, que siga teniendo la impunidad que tiene", afirmó.