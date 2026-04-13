El gobierno analiza el acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy de Punta del Este del grupo chileno que lo opera actualmente a uno brasileño. La operación debe contemplar la autorización del Estado al negocio de casino privado, dijeron informantes del Poder Ejecutivo.
Gobierno analiza acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy a un grupo brasileño por decenas de millones de dólares
Actualmente, el hotel y s operado por un grupo chileno, que comunicó la venta a autoridades financieras de su país.
El grupo chileno que tenía el Enjoy (ex Conrad) comunicó a las autoridades financieras de Chile que había firmado un contrato de venta de sus operaciones en Punta del Este al grupo brasileño JHSF.
Grupo Fasano en Uruguay, que administra uno de los principales hoteles del este uruguayo, es parte del grupo brasileño JHSF que está en expansión en Brasil, Estados Unidos y Europa.
Seguí leyendo
Con la película "Zootopia" como inspiración, el Enjoy elaboró más de 200 huevos de Pascua
La transacción, por decenas de millones de dólares, está sujeta a la aprobación de la adquisición por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay. El trámite puede llevar varios meses.
Temas de la nota
Lo más visto
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS
Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
ataque a tiros
Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
TRIPLE CRIMEN
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
BUNDESLIGA
Dejá tu comentario