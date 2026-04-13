Gobierno analiza acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy a un grupo brasileño por decenas de millones de dólares

El gobierno analiza el acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy de Punta del Este del grupo chileno que lo opera actualmente a uno brasileño. La operación debe contemplar la autorización del Estado al negocio de casino privado, dijeron informantes del Poder Ejecutivo.

El grupo chileno que tenía el Enjoy (ex Conrad) comunicó a las autoridades financieras de Chile que había firmado un contrato de venta de sus operaciones en Punta del Este al grupo brasileño JHSF.

Grupo Fasano en Uruguay, que administra uno de los principales hoteles del este uruguayo, es parte del grupo brasileño JHSF que está en expansión en Brasil, Estados Unidos y Europa.

La transacción, por decenas de millones de dólares, está sujeta a la aprobación de la adquisición por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay. El trámite puede llevar varios meses. archivo

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