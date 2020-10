Gastronómicos consideran insuficientes las medidas tomadas por el gobierno

Desde el sector afirman que deberían aplicarse las mismas medidas que en el sector hotelero, como la reducción del IVA que para el sector de la hotelería es un 22%”.

“Hay un tema matemático” aseguró Tomás Barthesagui del colectivo gastronómico. “Si vamos a comer dos personas y gastamos mil pesos cada uno el iva de cada uno son $180. Hoy te devuelven cuatro puntos, pero con el plan verano te devuelven nueve puntos; la diferencia son $33 menos” explicó Barthesagui. Para el integrante del colectivo, esto no hace a la diferencia.

Según el anuncio realizado por el gobierno se aplicará un descuento mensual de ocho mil pesos en los aportes patronales por cada trabajador contratado re reintegrado del sector. El colectivo considera que la medida no es suficiente.

Sobre esto, Barthesagui explicó que la medida no va a mejorar la situación del sector porque “a ese trabajador no lo vamos a poder incorporar por mucho consumo que se genera también hay un aforo que no nos permite trabajar al 100% de capacidad”.

Desde el colectivo gastronómico coinciden en que "las medidas que se tomaron realmente no van ayudar".