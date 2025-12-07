RECIBÍ EL NEWSLETTER
9 ANTECEDENTES Y 4 ROBOS MÁS

Fue condenado y enviado a prisión el delincuente que robaba celulares, carteras y joyas en Pocitos

El delincuente tiene 39 años y nueve antecedentes penales. Ahora había cometido varios robos y arrebatos en Pocitos, de celulares, carteras y jpyas.

seccional-10-policia-pocitos

Tiene nueve antecedentes penales y estaba en la mira de la Policía desde hace varias semanas por cometer arrebatos de todo tipo en este barrio de Montevideo.

El delincuente circulaba en moto y subía a la vereda para asaltar a sus víctimas.

AFP
Seguí leyendo

Médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry fue condenado a 30 meses de cárcel

Tras varias denuncias por robos de este tipo en Pocitos, la Policía comenzó a investigar y el viernes lograron detenerlo in fraganti.

En Gabriel Pereyra y Berro el delincuente subió la vereda y le arrebató el celular a una mujer de 46 años.

Los policías de investigaciones lo vieron y lo persiguieron hasta la calle lamas y Ricaldoni, en Parque Batlle, donde finalmente lo detuvieron.

Le incautaron seis celulares, una cadena de oro, una mochila con ropa y lentes de Sol. La moto que usaba para los arrebatos estaba requerida por hurto.

Terminó condenado por cuatro delitos de hurto especialmnte agravados, uno de ellos en grado de tentativa. Se dispuso como condena 16 meses de prisión.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Te puede interesar

La estación de servicio de Treinta y Tres donde ocurrió el femicidio. Foto: Paola Elso. video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar video
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel video
EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Dejá tu comentario