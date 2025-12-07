Fue condenado y enviado a prisión el delincuente que robaba celulares, carteras y joyas en Pocitos

Fue detenido, imputado y condenado a 16 meses de cárcel el delincuente de 39 años que robaba celulares , carteras y joyas a personas en las calle de Pocitos .

Tiene nueve antecedentes penales y estaba en la mira de la Policía desde hace varias semanas por cometer arrebatos de todo tipo en este barrio de Montevideo.

El delincuente circulaba en moto y subía a la vereda para asaltar a sus víctimas.

Tras varias denuncias por robos de este tipo en Pocitos, la Policía comenzó a investigar y el viernes lograron detenerlo in fraganti.

En Gabriel Pereyra y Berro el delincuente subió la vereda y le arrebató el celular a una mujer de 46 años.

Los policías de investigaciones lo vieron y lo persiguieron hasta la calle lamas y Ricaldoni, en Parque Batlle, donde finalmente lo detuvieron.

Le incautaron seis celulares, una cadena de oro, una mochila con ropa y lentes de Sol. La moto que usaba para los arrebatos estaba requerida por hurto.

Terminó condenado por cuatro delitos de hurto especialmnte agravados, uno de ellos en grado de tentativa. Se dispuso como condena 16 meses de prisión.