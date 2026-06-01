RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Senador Brenta propuso volver a la forma anterior de elección de fiscal subrogante

El senador del FA explicó que el otro mecanismo "implica la elección entre los diez fiscales penales de Montevideo" y que fue el que históricamente se adoptó".

brenta-parlamento1

El senador Eduardo Brenta propuso derogar cambio en el mecanismo de la elección de fiscal de Corte subrogante que votó el gobierno de la coalición y volver al mecanismo anterior.

La reglamentación actual señala que debe ser elegido el "fiscal más antiguo de cualquier materia" y para el senador del Frente Amplio esto "significaba que se estaba eligiendo a la fiscal Ferrero, por lo cual se derogaba el mecanismo anterior, que era la elección de los diez fiscales penales de Montevideo".

"Nosotros vamos a proponer, si no hay un destrabe de la negociación, que se vuelva al mecanismo anterior, que implica la elección entre los diez fiscales penales de Montevideo, como mecanismo que fue el que históricamente se adoptó, salvo este cambio que se produjo y que casualmente en ese momento que se produjo, la Fiscalía recaía en la actual fiscal. Nosotros no tenemos ningún elemento que nos preocupe en relación a la fiscal, pero nos parece que Uruguay merece tener un fiscal electo con las mayorías que exige la Constitución de la República", señaló Brenta.

todavia no hemos cruzado las agendas, dijo lubetkin sobre la reunion de orsi con trump
Seguí leyendo

"Todavía no hemos cruzado las agendas", dijo Lubetkin sobre la reunión de Orsi con Trump

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA MAÑANA EN CASA | 22-11

El tubófono "Opus II" de la Rambla Presidente Wilson
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
GRAN HERMANO | 31-05-2026

¡Salió la Bomba y volvió Sol!

Te puede interesar

Detuvieron a motochorro que atacó a dos mujeres en Pocitos pero quedó libre tras error administrativo video
Volvió a estar requerido

Detuvieron a motochorro que atacó a dos mujeres en Pocitos pero quedó libre tras error administrativo
Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.
violencia

Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro
Orsi junto a su camioneta. Foto: Subrayado.
POR El DESCUENTO DE USD 25.000

Partido Colorado dice que el tema de la camioneta de Orsi "reviste gravedad" y que la Jutep no es "una referencia confiable"

Dejá tu comentario