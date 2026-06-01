Senador Brenta propuso volver a la forma anterior de elección de fiscal subrogante

La reglamentación actual señala que debe ser elegido el "fiscal más antiguo de cualquier materia" y para el senador del Frente Amplio esto "significaba que se estaba eligiendo a la fiscal Ferrero, por lo cual se derogaba el mecanismo anterior, que era la elección de los diez fiscales penales de Montevideo".

"Nosotros vamos a proponer, si no hay un destrabe de la negociación, que se vuelva al mecanismo anterior, que implica la elección entre los diez fiscales penales de Montevideo, como mecanismo que fue el que históricamente se adoptó, salvo este cambio que se produjo y que casualmente en ese momento que se produjo, la Fiscalía recaía en la actual fiscal. Nosotros no tenemos ningún elemento que nos preocupe en relación a la fiscal, pero nos parece que Uruguay merece tener un fiscal electo con las mayorías que exige la Constitución de la República", señaló Brenta.