Este lunes se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Fondo de Cultura Universitaria (FCU) y el Banco República para brindar beneficios a los estudiantes universitarios.
Firma de Acuerdo entre Fondo de Cultura Universitaria y Banco República
Participaron del mismo autoridades del BROU y de la FCU.
En el marco de este acuerdo se busca acercar una propuesta de valor especialmente diseñada para acompañar a los jóvenes en una etapa clave de su desarrollo académico y personal, mediante descuentos diferenciados con tarjetas de crédito para la adquisición tanto de textos y manuales de estudio, como académicos y de investigación. Así, el Banco promueve y fortalece un vínculo duradero con quienes integran e integrarán el colectivo de profesionales del país.
De esta forma, ambas instituciones se comprometen con la formación de los profesionales del futuro.
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