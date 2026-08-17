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EMPRESARIALES

Firma de Acuerdo entre Fondo de Cultura Universitaria y Banco República

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Este lunes se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Fondo de Cultura Universitaria (FCU) y el Banco República para brindar beneficios a los estudiantes universitarios.

Participaron del mismo autoridades del BROU y de la FCU.

En el marco de este acuerdo se busca acercar una propuesta de valor especialmente diseñada para acompañar a los jóvenes en una etapa clave de su desarrollo académico y personal, mediante descuentos diferenciados con tarjetas de crédito para la adquisición tanto de textos y manuales de estudio, como académicos y de investigación. Así, el Banco promueve y fortalece un vínculo duradero con quienes integran e integrarán el colectivo de profesionales del país.

De esta forma, ambas instituciones se comprometen con la formación de los profesionales del futuro.

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