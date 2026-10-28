RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESPAÑA

Federico Valverde lamentó tragedia tras choque de trenes en España y colabora con la búsqueda de pasajeros

El uruguayo Federico Valverde, capitán del Real Madrid, se puso a disposición para ayudar a las familias que buscan a sus seres queridos tras el accidente de trenes en Toledo.

Federico-Valverde-con-Real-Madrid-capitán-afp
Valverde

Federico Valverde publicó un mensaje en redes sociales en el que lamenta la pérdida de vidas humanas en el choque de trenes de este miércoles cerca de Toledo, y se puso a disposición de las familias que buscan a sus seres queridos.

“Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados”, comienza el posteo del uruguayo, y agrega: “Como capitán del Real Madrid me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos”.

Valverde comenzó así a compartir las publicaciones de personas que buscan a sus familiares y amigos, que pudieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud sin ser identificados.

Choque de trenes en España. Foto: AFP
Seguí leyendo

Error humano en accidente de trenes: tras fallo informático ordenaron reanudar la marcha y uno impactó de atrás a otro

El uruguayo también comparte información de lugares para donar sangre y comunicados oficiales sobre cómo proceder para buscar a familiares.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
NUEVO PROGRAMA DEL MIDES

El Mides llevará al campo a personas que viven en la calle, en un proyecto de convivencia y trabajo que será voluntario
HUYÓ DE BRASIL

Gobierno de Estados Unidos anuncia que recibirá y dará visa a Flávio Bolsonaro y a su familia

Te puede interesar

Foto: Fuerza Aérea. Avión accidentado en un monte en Guazuvirá, Canelones.
INVESTIGAN LAS CAUSAS

Siniestro fatal de aeronaves: pilotos con "experiencia" estaban "entrenando para un evento", dijo integrante del aeródromo
Captura de video cedido a Subrayado. Gentileza de una vecina desde San Luis, Canelones. video
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa. 
TRAVEL VIP Y MAGNA GROUP

Imputaron a la dueña de la agencia de viajes y a su hijo por maniobras con venta de pasajes y paquetes turísticos

Dejá tu comentario