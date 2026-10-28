Federico Valverde lamentó tragedia tras choque de trenes en España y colabora con la búsqueda de pasajeros

Federico Valverde publicó un mensaje en redes sociales en el que lamenta la pérdida de vidas humanas en el choque de trenes de este miércoles cerca de Toledo, y se puso a disposición de las familias que buscan a sus seres queridos.

“Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados”, comienza el posteo del uruguayo, y agrega: “Como capitán del Real Madrid me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos”.

Valverde comenzó así a compartir las publicaciones de personas que buscan a sus familiares y amigos, que pudieron ser trasladados de urgencia a un centro de salud sin ser identificados.

El uruguayo también comparte información de lugares para donar sangre y comunicados oficiales sobre cómo proceder para buscar a familiares.

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