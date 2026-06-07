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MURIÓ UN JOVEN Y UNA MUJER ESTÁ INTERNADA

Familia afectada por incendio de su vivienda solicita colaboración: "Arrasó todo el fuego", dijo vecino

Las llamas consumieron la edificación y durante el incendio una mujer de 54 años y su hijo de 24 tuvieron que ser rescatados por Bomberos; el joven murió posteriormente y la mujer está en el Cenaque. Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Alexander al 096 802 245.

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"Estaba en casa con mi familia y sentí a una de las hijas que sale gritando. Cuando salimos hacia el portón vimos todo el fuego, humo, y fue cuando intentamos salvar a la señora. No pudimos entrar porque era mucho el fuego", dijo Alexander, vecino de la familia damnificada.

Y agregó: "Arrasó con todo el fuego, vinieron los Bomberos y la Policía. A la casa de nosotros no llegó porque hay una pared que divide".

murio el joven que fue rescatado con importantes quemaduras de vivienda de casavalle; la mujer esta en el cenaque
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Murió el joven que fue rescatado con importantes quemaduras de vivienda de Casavalle; la mujer está en el Cenaque

Alexander contó que cuando el joven vio el fuego fue al dormitorio de la madre y la mujer intentó apagar las llamas, pero no pudieron.

"Todos ellos son laburadores, buena gente, buenos vecinos, nunca tuvimos un sí ni un no y, la mujer lamentablemente se quedó sin nada", comentó.

Un vecino contó lo ocurrido en el incendio sus hijos estaban en el lugar y fueron atendidos por inhalación de humo. los vecinos solicitan donaciones con el fin de poder refaccionar la casa de una familia buena gente y trabajadores

Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Alexander al 096 802 245.

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