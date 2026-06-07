Familia afectada por incendio de su vivienda solicita colaboración: "Arrasó todo el fuego", dijo vecino

La familia afectada por el incendio de su vivienda ocurrido en las últimas horas solicita la colaboración. La casa ubicada en Antillas esquina Campiñas, del barrio Casavalle tuvo pérdidas totales y un joven de 24 años murió producto de las quemaduras .

"Estaba en casa con mi familia y sentí a una de las hijas que sale gritando. Cuando salimos hacia el portón vimos todo el fuego, humo, y fue cuando intentamos salvar a la señora. No pudimos entrar porque era mucho el fuego", dijo Alexander, vecino de la familia damnificada.

Y agregó: "Arrasó con todo el fuego, vinieron los Bomberos y la Policía. A la casa de nosotros no llegó porque hay una pared que divide".

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Alexander contó que cuando el joven vio el fuego fue al dormitorio de la madre y la mujer intentó apagar las llamas, pero no pudieron.

"Todos ellos son laburadores, buena gente, buenos vecinos, nunca tuvimos un sí ni un no y, la mujer lamentablemente se quedó sin nada", comentó.

Un vecino contó lo ocurrido en el incendio sus hijos estaban en el lugar y fueron atendidos por inhalación de humo. los vecinos solicitan donaciones con el fin de poder refaccionar la casa de una familia buena gente y trabajadores

Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Alexander al 096 802 245.