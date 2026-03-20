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PAYSANDÚ

Falleció luego de cuatro meses internado un hombre de 76 años que sufrió un choque frontal con un camión

Sergei Anufriev Chukchalem iba como acompañante en una camioneta por ruta 3 cuando a la altura del kilómetro 364 frente al ingreso a pueblo Porvenir, chocó de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario.

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Un hombre de 76 años, que había protagonizado un siniestro de tránsito en el departamento de Paysandú, falleció en las últimas horas por las lesiones sufridas tras permanecer cuatro meses internado.

El 4 de noviembre de 2025, Sergei Anufriev Chukchalem iba en una camioneta Toyota Hilux por ruta 3 hacia el norte cuando a la altura del kilómetro 364 frente al ingreso a pueblo Porvenir, chocó de frente contra un camión que circulaba en sentido contrario.

La víctima viajaba como acompañante, al igual que una mujer de 70 años, en la camioneta que era conducida por un hombre de 63. Todos residentes de Colonia Ofir en San Javier.

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La camioneta se desplazaba detrás de otro camión que se disponía a ingresar a una empresa de construcción ubicada sobre el margen este de la ruta. Cuando su conductor encendió el señalero para efectuar la maniobra, el hombre que manejaba la Toyota se habría visto sorprendido y aplicó los frenos bruscamente, perdiendo el control del vehículo y desviándose hacia el centro de la ruta justo en el momento en que pasaba el camión de mediano porte, lo que derivó en el violento impacto frontal.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones de entidad y debieron ser rescatados y trasladados de inmediato por emergencias móviles y ambulancias al Hospital de Paysandú. El chofer del camión de mediano porte, un hombre de 48 años, resultó con lesiones leves en las rodillas.

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