Exjerarca de Jutep discrepó con archivar caso de viajes del exsecretario Toma

La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la JUTEP Daniel Borreli en su mail, sobre la existencia de “viajes y misiones oficiales” realizados en la anterior administración.

Pérez ingresó a la Senaclaft en abril de 2019 por recomendaciones del exsecretario de presidencia. Ese mismo año, la contadora Pérez pasó a formar parte de la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma que se realizará en el marco del Plan Cóndor, lo que fue informado por Toma.

A partir de ese momento, según se investigó a raíz de la denuncia, Toma y Pérez viajarían en reiteradas oportunidades a diferentes partes del mundo; algunos de esos viajes no figuran en la página de Presidencia y otros no tienen los detalles.

En julio del año pasado Presidencia abonó tres pasajes: uno para Toma en clase ejecutiva por un valor de U$S 6.265, y dos para la contadora Pérez y la escribana María Antonella Introini por U$S 1.795 cada uno. Este viaje no aparece entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia, informa el diario.

En agosto Toma viajó a Washington por el proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí, y el pasaje tuvo un costo de U$S 6.355. El vuelo de Pérez y de la escribana se pospuso para septiembre y el costo de los pasajes fue de U$S 2.972. Este viaje sí figura en la web de Presidencia.

Según indicó el programa radial de “Así nos va”, Toma y Perez volvieron a Washington por el mismo motivo en el mes de noviembre y Presidencia pagó U$S 2.525, vuelos que están publicados en la web.

En diciembre Toma y Pérez volvieron a viajar a Roma por el Plan Cóndor, en ese entonces Presidencia pagó un total de U$S 8.975 por los dos pasajes; pero si bien el viaje está ingresado en las Misiones Oficiales, no aparece el detalle del mismo.

La periodista Patricia Madrid se refirió a este viaje y publicó una foto de un vídeo del canal deportivo ESPN donde se puede observar a Toma acompañado de la contadora Pérez en una partido en el que Roma enfrentó al Wolfsberger AC por la Europa League el 12 de diciembre.

El último viaje que realizaron ambos fue en enero de este año a Washington por Aratirí, en esta oportunidad Presidencia abonó U$S 9.715 por ambos pasajes.

La denuncia

A raíz de la denuncia realizada de forma anónima, la Jutep le solicitó a Presidencia una ampliación de la información. Semanas después la Jutep con dos miembros del organismo (Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez) decidieron archivar la investigación, según publicó el diario.

Sin embargo, un tercer integrante de la Jutep Ricardo Gil Iribarne manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la junta. Consultado por El Observador, aseguró que "hay un viaje (a Roma) informado en diciembre cuando en julio ya había sido expedido el falli. Faltaba que se publicaran los fundamentos, pero el fallo ya había sido expedido".