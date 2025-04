Estudiante con discapacidad dejó de percibir pensión por cambios en el BPS; solicita renovación

En diálogo con Subrayado, el joven comentó que luchó por lograr la pensión, pudo cobrarla durante cinco años, entregó los papeles correspondientes para renovarla y está la espera.

"Donde yo vivo es donde yo trabajo o donde estoy estudiando. Desde los cinco años que me pasó el accidente nunca había cobrado una pensión. Caminé mal mucho, mucho tiempo y pedía la amputación y me decían que no. Eso me dificultó y ahora con 20 años tengo desviada la cadera y me la busco para ganarme algún peso para poder estudiar".

Y agregó: "Preciso la pensión porque con lo que gano yo no me da para pagar los estudios y a la vez la diabetes".