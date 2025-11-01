La primera edición de la Fiesta de las naciones se realizó en la explanada del Estadio Charrúa y convocó al público para conocer la cultura, bailes y tradiciones de diferentes países que son parte de la sociedad uruguaya.
Este sábado se realizó la primera edición de la Fiesta de las naciones en el Municipio E
En la explanada del Estadio Charrúa y con entrada gratuita el público pudo disfrutar de danzas, cantos típicos, degustaciones de comidas de distintos países y actividades para conocer culturas y tradiciones.
Las diferentes colectividades participaron siendo parte del escenario y mostrando su cultura, por ejemplo en el baile lo hizo la colectividad húngara del uruguay. Las emprendedoras también formaron parte de la venta de alimentos.
Seguí leyendo
Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Dos muertos y dos lesionados graves en un siniestro en camino Los Arrayanes en Maldonado
accidente fatal
Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
policiales
Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
TRES CASOS EN PAYSANDÚ
Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
accidente
Dejá tu comentario