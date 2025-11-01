RECIBÍ EL NEWSLETTER
estadio charrúa

Este sábado se realizó la primera edición de la Fiesta de las naciones en el Municipio E

En la explanada del Estadio Charrúa y con entrada gratuita el público pudo disfrutar de danzas, cantos típicos, degustaciones de comidas de distintos países y actividades para conocer culturas y tradiciones.

naciones 1

La primera edición de la Fiesta de las naciones se realizó en la explanada del Estadio Charrúa y convocó al público para conocer la cultura, bailes y tradiciones de diferentes países que son parte de la sociedad uruguaya.

Las diferentes colectividades participaron siendo parte del escenario y mostrando su cultura, por ejemplo en el baile lo hizo la colectividad húngara del uruguay. Las emprendedoras también formaron parte de la venta de alimentos.

FERIA ESTADIO CHARRÚA DOS

calor, nubes y luego inestabilidad: el pronostico de nubel cisneros para el arranque de la semana
