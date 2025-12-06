RECIBÍ EL NEWSLETTER
Este fin de semana se realiza en Florida la 4ª edición del Festival de la Independencia

Además de los espectáculos musicales, el festival cuenta con una feria artesanal con presencia de artesanos floridenses y una feria gastronómica.

festival 2025 grilla

La cuarta edición del Festival de la Independencia, se realiza este fin de semana en el predio del Vivero Municipal, desde las 15 horas (Ruta 5 y rotonda Sur de ingreso a la ciudad de Florida).

La grilla de espectáculos está integrada por artistas locales, nacionales e internacionales: Los Nocheros, Chacho Ramos, Matías Valdez, Larbanois & Carrero, La Penúltima, Lucía Aramburu, Herederos Para Vos, Lucía Chappe, Francisco Maldonado, Manuel Álvarez, Vas a Bailar y el Dúo Los Horneros.

Las entradas están a la venta en Red Tickets y sucursales de Red Pagos, a un valor de $400 por jornada. También podrán adquirirse en boleterías del predio durante los dos días del evento. Menores de hasta 9 años inclusive ingresan gratis acompañados por un adulto.

El sábado 6, al finalizar la programación, habrá un after con música y entretenimiento en un espacio designado dentro del predio.

Grilla de artistas:

Sábado, desde las 17 horas

Francisco Maldonado

Chacho Ramos

Vas a Bailar

Matías Valdés

La Penúltima

Herederos Para Vos

After

Domingo, desde las 16 horas

Dúo Los Horneros

Manuel Álvarez

Lucía Chappe

Lucía Aramburu

Larbanois & Carrero

Los Nocheros

