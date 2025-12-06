Este fin de semana se realiza en Florida la 4ª edición del Festival de la Independencia

La cuarta edición del Festival de la Independencia, se realiza este fin de semana en el predio del Vivero Municipal, desde las 15 horas (Ruta 5 y rotonda Sur de ingreso a la ciudad de Florida).
Además de los espectáculos musicales, el festival cuenta con una feria artesanal con presencia de artesanos floridenses y una feria gastronómica.
La grilla de espectáculos está integrada por artistas locales, nacionales e internacionales: Los Nocheros, Chacho Ramos, Matías Valdez, Larbanois & Carrero, La Penúltima, Lucía Aramburu, Herederos Para Vos, Lucía Chappe, Francisco Maldonado, Manuel Álvarez, Vas a Bailar y el Dúo Los Horneros.
Las entradas están a la venta en Red Tickets y sucursales de Red Pagos, a un valor de $400 por jornada. También podrán adquirirse en boleterías del predio durante los dos días del evento. Menores de hasta 9 años inclusive ingresan gratis acompañados por un adulto.
El sábado 6, al finalizar la programación, habrá un after con música y entretenimiento en un espacio designado dentro del predio.
Grilla de artistas:
Sábado, desde las 17 horas
Francisco Maldonado
Chacho Ramos
Vas a Bailar
Matías Valdés
La Penúltima
Herederos Para Vos
After
Domingo, desde las 16 horas
Dúo Los Horneros
Manuel Álvarez
Lucía Chappe
Lucía Aramburu
Larbanois & Carrero
Los Nocheros
