Estafaba personas con supuestos inmuebles en alquiler: estuvo preso, fue liberado, reincidió y ahora fue condenado

Condenaron a dos años y seis meses de cárcel a un hombre que realizaba estafas cobrando alquileres por propiedades que luego no estaban disponibles. Estuvo detenido hasta 2024 por este tipo de delitos y al quedar en libertad volvió a reincidir.

La investigación comenzó con una denuncia del 24 de abril de 2023. En ese momento, concurrió ante la Policía de Maldonado porque realizó un depósito para alquilar un inmueble, pero el propietario no se lo arrendó. La víctima dijo que el hombre “exponía múltiples excusas para no hacerlo y tampoco le devolvía el monto que le había sido abonado”, informó la Jefatura fernandina.

El estafador “acostumbraba” a hacer este tipo de maniobras, ya había “múltiples denuncias” en su contra y además cumplía medidas cautelares en el departamento de Canelones por hechos similares.

Con esto, el hombre pasó a estar recluido hasta ser liberado en abril de 2024, cuando volvió a cometer delitos similares. Hubo una orden de captura en su contra y volvió a ser detenido el jueves.

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