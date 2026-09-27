Españoles acampan en Madrid como movilización por la crisis de la vivienda que atraviesa su país

Españoles ocupan este domingo la céntrica Puerta del Sol de Madrid en el segundo día de protesta contra la crisis de la vivienda en España, un movimiento atizado tras el desahucio de una octogenaria y que busca presionar al gobierno de Pedro Sánchez.

Las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño el miércoles después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda".

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"Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional", instó Sánchez durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

La mayoría de los manifestantes que instalaron las carpas pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

"Nos quedamos lo que haga falta", afirmó este domingo Alberto Macías, portavoz del movimiento por la vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel.

Para Macías, un monitor de tenis de 24 años, el caso de Maricarmen, obligada a abandonar el apartamento de Madrid en el que vivía desde hacía 70 años, fue "la gota que ha colmado el vaso".

"Nos están expulsando a toda la clase trabajadora de nuestros barrios, donde hemos vivido siempre", afirmó.

"Todos somos Maricarmen", "Ni una Maricarmen más" se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, donde está el kilómetro cero de la capital española, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.

El campamento comenzó a organizarse este domingo y mientras unos voluntarios limpiaban con una escoba otros participaban en un taller sobre la resistencia pacífica y en otro rincón de la plaza algunos activistas pintaban afiches.

"Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad", dijo el domingo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.

El premiado director de cine español Pedro Almodóvar visitó este domingo el campamento y afirmó a la cadena TVE que "es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más".

"Los políticos tienen que arreglarlo porque son los que nos gobiernan", agregó el oscarizado cineasta de 77 años, figura destacada de la izquierda cultural española.

En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.

"No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno", afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.

"Fue una noche tranquila, con mucha ilusión, pasamos el tiempo charlando sobre la situación, qué se puede hacer" dijo al AFP Sergio, de 28 años, empleado de una oenegé que pasó la noche en una tienda blanca junto a otras dos personas.

Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.

La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.

El Gobierno de Sánchez busca impulsar una legislación para la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento y una legislación similar impulsada este año no reunió el apoyo necesario.

FUENTE: AFP