RECIBÍ EL NEWSLETTER
Copamiento en Montevideo

Delincuentes ataron al guardia de seguridad de una empresa para robar herramientas en barrio Abayubá

Según declaró la víctima, cuatro delincuentes ingresaron a las 2:30 de este viernes y lo ataron. Compañeros que llegaron para relevarlo a las 7:00, lo encontraron así tras el copamiento.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Abayubá, Montevideo.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Abayubá, Montevideo.

La Policía de Montevideo investiga un copamiento ocurrido en la madrugada de este viernes en el barrio Abayubá, lindero a La Paz (Canelones).

La víctima fue un guardia de seguridad de 29 años, que sobre las 2:30 fue sorprendido por cuatro delincuentes que ingresaron al predio de la empresa que custodiaba y lo ataron a una silla con cordones de zapatos.

Los hombres robaron tres palas, una carretilla, un televisor, un rollo de cable de alto voltaje y dos celulares, según la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto cedida a Subrayado. Valija con la droga incautada.
Seguí leyendo

Detienen a un hombre que transportó en ómnibus casi seis kilos de marihuana en una valija

Compañeros de trabajo de la víctima que llegaron a la empresa a las 7:00 para relevarlo, lo encontraron atado, lo liberaron y llamaron a la Policía. El guardia se encuentra ileso.

La empresa está ubicada en Camino a la Cuchilla Pereira y Camino de la Justicia. La Policía analiza cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los delincuentes. La Fiscalía ordenó que Científica trabaje en el lugar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro
GRAN HERMANO | 25-05-2026

Eduardo eliminado y Lola expulsada
GRAN HERMANO | 26-05-2026

Comenzó el desafío por el auto

Te puede interesar

Fernando Pereira en Salto, con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos. video
FRENTE AMPLIO

Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro"
Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro. video
Calles Egipto y eeuu

Policía tapia boca de drogas donde ocurrió el triple homicidio en el Cerro, tras detectar nuevos movimientos
Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio
RESOLUCIÓN DEL MTOP

Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio

Dejá tu comentario