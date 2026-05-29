Delincuentes ataron al guardia de seguridad de una empresa para robar herramientas en barrio Abayubá

La Policía de Montevideo investiga un copamiento ocurrido en la madrugada de este viernes en el barrio Abayubá, lindero a La Paz (Canelones).

La víctima fue un guardia de seguridad de 29 años, que sobre las 2:30 fue sorprendido por cuatro delincuentes que ingresaron al predio de la empresa que custodiaba y lo ataron a una silla con cordones de zapatos.

Los hombres robaron tres palas, una carretilla, un televisor, un rollo de cable de alto voltaje y dos celulares, según la información policial a la que accedió Subrayado.

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Compañeros de trabajo de la víctima que llegaron a la empresa a las 7:00 para relevarlo, lo encontraron atado, lo liberaron y llamaron a la Policía. El guardia se encuentra ileso.

La empresa está ubicada en Camino a la Cuchilla Pereira y Camino de la Justicia. La Policía analiza cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los delincuentes. La Fiscalía ordenó que Científica trabaje en el lugar.