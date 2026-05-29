La Policía de Montevideo investiga un copamiento ocurrido en la madrugada de este viernes en el barrio Abayubá, lindero a La Paz (Canelones).
Delincuentes ataron al guardia de seguridad de una empresa para robar herramientas en barrio Abayubá
Según declaró la víctima, cuatro delincuentes ingresaron a las 2:30 de este viernes y lo ataron. Compañeros que llegaron para relevarlo a las 7:00, lo encontraron así tras el copamiento.
La víctima fue un guardia de seguridad de 29 años, que sobre las 2:30 fue sorprendido por cuatro delincuentes que ingresaron al predio de la empresa que custodiaba y lo ataron a una silla con cordones de zapatos.
Los hombres robaron tres palas, una carretilla, un televisor, un rollo de cable de alto voltaje y dos celulares, según la información policial a la que accedió Subrayado.
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Compañeros de trabajo de la víctima que llegaron a la empresa a las 7:00 para relevarlo, lo encontraron atado, lo liberaron y llamaron a la Policía. El guardia se encuentra ileso.
La empresa está ubicada en Camino a la Cuchilla Pereira y Camino de la Justicia. La Policía analiza cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los delincuentes. La Fiscalía ordenó que Científica trabaje en el lugar.
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