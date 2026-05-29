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Oeste de montevideo

Tiroteo entre policías y delincuente en Nuevo París: hubo al menos 20 disparos, reportaron los efectivos

Los policías señalaron que un sospechoso al que perseguían les disparó unas nueve veces; ellos repelieron el ataque con 13 disparos. Luego el sospechoso se agrupó con otras tres personas.

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Un intercambio de disparos entre dos policías y al menos un delincuente ocurrió sobre la una de la madrugada de este viernes en Carlos María de Pena y Pasaje Guevara, en Nuevo París. Los efectivos se encontraban en inmediaciones de Carlos María de Pena y Pasaje Guevara haciendo una custodia a una víctima de violencia doméstica.

Según explicaron ante las autoridades y supo Subrayado, los efectivos observaron que un hombre se acercó al vehículo particular donde ellos se encontraban. Se bajaron y el sospechoso comenzó a correr. En la huida, el hombre apuntó hacia atrás con un arma y disparó nueve veces, según sus relatos.

Los efectivos repelieron el ataque con 13 disparos de sus armas de reglamento. Observaron que cayó en un descampado pero se reincorporó y continuó la huida en paralelo a la cañada existente en el lugar.

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La persecución continuó por Carlos María de Pena hasta que el sospechoso se encontró con otros tres hombres. Al agruparse, siguieron disparando, sostuvieron los efectivos, quienes se posicionaron detrás de un muro, perdiendo de vista a los sospechosos.

Los policías indicaron además que intentaron pedir apoyo pero tuvieron poca señal para hacerlo. Incluso uno de ellos llamó al 911 e informó de lo ocurrido. Cuando llegaron más funcionarios al lugar, hicieron una recorrida pero no hallaron a los sospechosos.

En la fachada trasera de una casa, ubicada sobre la cañada, la Policía observó impactos de bala. En tanto, Científica levantó cuatro casquillos de calibre 9x19 mm.

Como es de protocolo, las armas de reglamento les fueron incautadas a los policías involucrados. Una quedó con cinco municiones sin utilizar y otra quedó con cuatro.

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