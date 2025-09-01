RECIBÍ EL NEWSLETTER
Enviado a prisión preventiva el rapiñero de ómnibus que fue encerrado por chofer y pasajeros

El delincuente, de 41 años, acumula diez antecedentes penales. Quiso rapiñar un ómnibus en Villa Española pero terminó encerrado y golpeado.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un delincuente de 41 años con 10 antecedentes penales quiso rapiñar un ómnibus en Villa Española el pasado 19 de agosto a las seis de la mañana pero terminó trabado en lucha con el chofer y retenido por los pasajeros.

El rapiñero subió al 174 con destino a Aviación en Larravide y Tomás Claramunt, sacó un arma de juguete y le dijo al chofer: "Dame todo o te lastimo".

El trabajador, de su misma edad, se trabó en lucha con el delincuente mientras que pasajeros le sacaron el arma de las manos, lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Foto: AFP
Producto de las lesiones el delincuente fue trasladado al hospital Pasteur, donde estaba internado. La Fiscalía dispuso el cese de detención y, por tanto, de la custodia, debido a que el plazo legal de la detención que es de 48 horas iba a vencer por su internación.

El rapiñero no esperó a tener el alta y fugó del hospital. El pasado miércoles, los investigadores de Bus Seguro de la Zona III fueron alertados de la fuga y lo volvieron a detener. Lo encontraron sentado en una plaza en las inmediaciones de José Pedro Varela y Larrañaga, también en Villa Española.

Los policías estaban investigando a este hombre por otras seis rapiñas a ómnibus, ocurridas en julio y agosto, supo Subrayado.

Por lo tanto, con la evidencia de todos esos hechos fue puesto a disposición de la Justicia, que lo imputó en las últimas horas por siete delitos de rapiña, cuatro de ellas agravadas y una en grado de tentativa. Fue enviado a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

Temas de la nota

