Enviado a prisión preventiva el rapiñero de ómnibus que fue encerrado por chofer y pasajeros

Un delincuente de 41 años con 10 antecedentes penales quiso rapiñar un ómnibus en Villa Española el pasado 19 de agosto a las seis de la mañana pero terminó trabado en lucha con el chofer y retenido por los pasajeros.

El rapiñero subió al 174 con destino a Aviación en Larravide y Tomás Claramunt, sacó un arma de juguete y le dijo al chofer: "Dame todo o te lastimo".

El trabajador, de su misma edad, se trabó en lucha con el delincuente mientras que pasajeros le sacaron el arma de las manos, lo golpearon y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Producto de las lesiones el delincuente fue trasladado al hospital Pasteur, donde estaba internado. La Fiscalía dispuso el cese de detención y, por tanto, de la custodia, debido a que el plazo legal de la detención que es de 48 horas iba a vencer por su internación.

El rapiñero no esperó a tener el alta y fugó del hospital. El pasado miércoles, los investigadores de Bus Seguro de la Zona III fueron alertados de la fuga y lo volvieron a detener. Lo encontraron sentado en una plaza en las inmediaciones de José Pedro Varela y Larrañaga, también en Villa Española.

Los policías estaban investigando a este hombre por otras seis rapiñas a ómnibus, ocurridas en julio y agosto, supo Subrayado.

Por lo tanto, con la evidencia de todos esos hechos fue puesto a disposición de la Justicia, que lo imputó en las últimas horas por siete delitos de rapiña, cuatro de ellas agravadas y una en grado de tentativa. Fue enviado a prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.