Encuesta: más de la mitad apoya la continuidad de Tabárez en la selección

También se consultó a los encuestados sobre las expectativas de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

LA CONTINUIDAD DE TABÁREZ

De acuerdo a la medición de Equipos, el 53% está de acuerdo con la continuidad de Tabárez como DT de la selección uruguaya.

El 33% está en desacuerdo, el 12% no se inclina por ninguna de las dos opciones y el 2% no sabe o no contesta la pregunta.

Encuesta-Equipos-Tabárez-CONTINUIDAD.jpg

EL DESEMPEÑO DE TABÁREZ

La encuesta de Equipos revela además que la misma cantidad (40%) aprueba y desaprueba el desempeño de Tabárez al frente de Uruguay.

En tanto, el 16% no aprueba ni desaprueba, y el 4% no sabe o no contesta.

Encuesta-Equipos-Tabárez-DESEMPEÑO.jpg

RESULTADO URUGUAY – ARGENTINA

Consultados sobre un pronóstico para el partido con Argentina, el 30% dice que gana Uruguay, el 33% dice que gana Argentina, el 34% augura un empate y el 3% no sabe o no contesta.

Encuesta-Equipos-URU-ARG.jpg

RESULTADO URUGUAY – BOLIVIA

La misma pregunta, pero con el partido ante Bolivia, indica que el 50% cree que gana Uruguay, el 15% que gana Bolivia, el 31% que hay empate y el 4% no sabe o no contesta.

Encuesta-Equipos-URU-BOL.jpg

¿URUGUAY CLASIFICA?

La última pregunta fue sobre la presencia de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022.

El 63% cree que Uruguay clasifica, el 33% dice que la Celeste quedará eliminada, mientras que 4% no sabe o no contesta.