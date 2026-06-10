Encuesta sobre la calidad del servicio en el transporte público se realiza hasta el 25 en el área metropolitana

Se llevará a cabo una encuesta para conocer la calidad del servicio en el transporte público. El estudio estará a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según pudo saber Subrayado , la encuesta comenzó este 10 de junio y finalizará el 25 de este mes. Estará a cargo de la empresa Marchezetti Engenharia de Transportes.

Serán 50 encuestadores que trabajarán en distintos puntos del área metropolitana de Montevideo.

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El personal llevará una credencial autorizada, que solo servirá para realizar este trabajo y no para habilitar viajes gratis.

La encuesta será para conocer más información sobre las emisiones y calidad de servicio en el transporte público.

Se va a realizar en las paradas de ómnibus y también dentro de las unidades de líneas de transporte urbano y suburbano del área metropolitana.

Este trabajo se da en el marco de un estudio que está realizando la CAF con el objetivo de evaluar la calidad del servicio, pero también de calcular el potencial de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente, por cambio modal en el sistema de transporte público.

La investigación aplica para Panamá, Asunción y Montevideo.