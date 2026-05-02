La Intendencia de Montevideo, en coordinación con el Ministerio del Interior, llevó adelante durante el primer cuatrimestre del año distintos operativos de control semanales, para fiscalizar motocicletas y otros vehículos en infracción en distintos puntos de la ciudad.
En primer cuatrimestre del años Intendencia incautó más de 800 motos con foco en picadas ilegales
La comuna también elevó a la Junta Departamental un proyecto de decreto que establece condiciones más estrictas para el retiro de vehículos incautados en operativos vinculados a picadas.
Los controles se realizaron tanto de día como de noche, con especial énfasis en las denominadas picadas ilegales, que se concentran principalmente los días jueves, viernes y sábado.
Como resultado, en lo que va de 2026 se incautaron 811 motos, muchas de ellas sin documentación reglamentaria, las cuales fueron enviadas a depósito y serán posteriormente destruidas. Además fueron incautados 208 automóviles.
La Intendencia y el Ministerio del Interior incautaron 27 motos el fin de semana y registraron más de 500 infracciones
Las infracciones más frecuentes detectadas incluyen la falta de permiso de conducir, ausencia de matrícula, falta de casco, espejos o elementos reflectivos, cubiertas en mal estado, matrículas adulteradas y modificaciones mecánicas no autorizadas.
También se registraron casos de conducción imprudente, exceso de velocidad y generación de ruidos molestos.
La Intendencia también elevó a la Junta Departamental un proyecto de decreto que establece condiciones más estrictas para el retiro de vehículos incautados en operativos vinculados a picadas. Entre otras disposiciones, se exigirá que las personas propietarias regularicen su situación y cancelen todas las deudas y multas pendientes, sin posibilidad de acogerse a convenios de pago para recuperar el vehículo.
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