Emiliano Lasa ganó el oro en salto largo en el Panamericano de atletismo y aseguró su lugar en Lima 2027

Emiliano Lasa se consagró campeón panamericano de salto largo este sábado en Medellín, Colombia, al obtener la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de atletismo que reúne a más de 700 deportistas de cerca de 30 países.

El uruguayo, de 36 años, alcanzó una marca de 7,99 metros, la mejor que registra en la actual temporada, y con ella se quedó con el primer puesto de la competencia. Durante la prueba también realizó saltos de 7,62, 5,24, 7,61 y 7,67 metros.

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Además de la medalla de oro, el resultado le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Lasa llegaba al torneo tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano disputado en Lima y luego de finalizar tercero en una etapa del World Continental Tour en Lituania.

La delegación uruguaya en Medellín está encabezada por el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Iván García, junto al entrenador Víctor Bentancor. También integran el equipo Déborah Rodríguez en los 800 metros, Lorena Aires en salto alto, Gonzalo Gervasini en los 1.500 metros, Adrián Nicolari en los 100 y 200 metros, y Matías González en los 800 metros.

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La participación uruguaya continuará este domingo con las actuaciones de Déborah Rodríguez en los 800 metros y de Lorena Aires en la prueba de salto alto.