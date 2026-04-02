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ÍNDICE DE PRECIOS

El IPC subió 0,41% en marzo y la inflación anual bajó a 2,94%; un nuevo mínimo histórico

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- subió al 3,5% anual.

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El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,41% en marzo respecto al mes anterior, según divulgó este jueves el Instituto Nacional de Estadística ( INE). De esta manera la variación anual a marzo quedó en el 2,94%, una baja de dos décimas respecto a febrero. Así, la inflación sigue por debajo de la meta del Banco Central (BCU), que es de 4,5% anual, y marca un nuevo mínimo histórico.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 2,4% en el último año, más de medio punto por debajo del promedio, con incidencia de la baja en algunas frutas y verduras.

Los precios de la vestimenta, a su vez, bajaron 4,3% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar. En efecto, la cotización de la moneda estadounidense subió en marzo, pero se ubicó 4% por debajo de su cotización de marzo de 2024.

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Algo similar sucede con los precios del rubro transporte, que bajaron en el último año 2,2%; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. En el año móvil a marzo (previo al aumento vigente a partir de abril), la nafta bajó 2% y el gasoil 7%.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 4% en el último año (más de un punto por encima del promedio del IPC), y los artículos para el hogar 1,5%, donde también hay alta ponderación de artículos importados, que cotizan en dólares.

Los precios de los servicios de salud y educación tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 5,7% y 6,4%.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- subió de 3,1 a 3,5% anual.

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