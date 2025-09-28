RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a bajar la temperatura durante las noches

La temperatura máxima este domingo oscilará entre 17°C y 22°C, dependiendo de la zona del país. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.

Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.

Este domingo 28 de setiembre comienza frío a fresco, con nubosidad en la costa sureste. Permanece la inestabilidad en las primeras horas en la zona.

Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, que, agrega, la tarde continuará fresca a templada. Estará nublado de forma parcial.

Y las temperaturas vuelven a ser bajas durante las noches, advierte Cisneros.

destrozos tras fuertes vientos en la paz; pino cayo sobre camioneta y parte de una vivienda
Seguí leyendo

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda

La temperatura mínima prevista para este domingo es de entre 10°C y 14°C, dependiendo de la zona. Y la máxima oscila entre 17°C y 22°C.

En el sur, en particular, la mínima es de 12°C, mientras que la máxima aclanza los 18°C.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MAX: 22ºC
MIN: 12ºC

SUR:

MAX: 18ºC
MIN: 12ºC

ESTE:

MAX: 18ºC
MIN: 10ºC

OESTE:

MAX: 22ºC
MIN: 12ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 17ºC
MIN: 14ºC

Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con escasa nubosidad. Se observarán algunas nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.

La tarde seguirá con tiempo estable; estará templado a cálido, con cielo ligeramente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda
institucionalidad

Lacalle Pou se comunicó con Orsi por el atentado contra Ferrero: "En este tema no puede haber diferencias"
barrio 40 semanas

Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado
contrabando

Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $ 500.000, en puente internacional

Te puede interesar

Orsi. Foto: FocoUy
Política

Yamandú Orsi informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por atentado a Ferrero
Foto: Subrayado. 
INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
cúpula policial se reúne a las 15:30

"Van a caer" y "que recaiga todo el peso de la ley": el mensaje de Carlos Negro tras atentado a fiscal de Corte

Dejá tu comentario