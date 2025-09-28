Este domingo 28 de setiembre comienza frío a fresco, con nubosidad en la costa sureste. Permanece la inestabilidad en las primeras horas en la zona.
El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a bajar la temperatura durante las noches
La temperatura máxima este domingo oscilará entre 17°C y 22°C, dependiendo de la zona del país. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, que, agrega, la tarde continuará fresca a templada. Estará nublado de forma parcial.
Y las temperaturas vuelven a ser bajas durante las noches, advierte Cisneros.
Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda
La temperatura mínima prevista para este domingo es de entre 10°C y 14°C, dependiendo de la zona. Y la máxima oscila entre 17°C y 22°C.
En el sur, en particular, la mínima es de 12°C, mientras que la máxima aclanza los 18°C.
Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MAX: 22ºC
MIN: 12ºC
SUR:
MAX: 18ºC
MIN: 12ºC
ESTE:
MAX: 18ºC
MIN: 10ºC
OESTE:
MAX: 22ºC
MIN: 12ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 17ºC
MIN: 14ºC
Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con escasa nubosidad. Se observarán algunas nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.
La tarde seguirá con tiempo estable; estará templado a cálido, con cielo ligeramente nublado.
Dejá tu comentario