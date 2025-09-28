RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a baja la temperatura durante las noches

La temperatura máxima este domingo oscilará entre 17°C y 22°C, dependiendo de la zona del país. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.

Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.

Este domingo 28 de setiembre comienza frío a fresco, con nubosidad en la costa sureste. Permanece la inestabilidad en las primeras horas en la zona.

Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, que, agrega, la tarde continuará fresca a templada. Estará nublado de forma parcial.

Y las temperaturas vuelven a ser bajas durante las noches, advierte Cisneros.

destrozos tras fuertes vientos en la paz; pino cayo sobre camioneta y parte de una vivienda
Seguí leyendo

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda

La temperatura mínima prevista para este domingo es de entre 10°C y 14°C, dependiendo de la zona. Y la máxima oscila entre 17°C y 22°C.

En el sur, en particular, la mínima es de 12°C, mientras que la máxima aclanza los 18°C.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MAX: 22ºC
MIN: 12ºC

SUR:

MAX: 18ºC
MIN: 12ºC

ESTE:

MAX: 18ºC
MIN: 10ºC

OESTE:

MAX: 22ºC
MIN: 12ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 17ºC
MIN: 14ºC

Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con escasa nubosidad. Se observarán algunas nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.

La tarde seguirá con tiempo estable; estará templado a cálido, con cielo ligeramente nublado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
contrabando

Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $ 500.000, en puente internacional
deportes

Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado

Te puede interesar

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas armadas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero y dispararon
Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad video
misión oficial a estados unidos

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a baja la temperatura durante las noches

Dejá tu comentario