El domingo comienza fresco y nublado: vuelve a baja la temperatura durante las noches

Foto: canal 10, archivo. Rambla de Montevideo, a la altura de Kibón.

Este domingo 28 de setiembre comienza frío a fresco, con nubosidad en la costa sureste. Permanece la inestabilidad en las primeras horas en la zona.

Así lo indica el pronóstico del meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , que, agrega, la tarde continuará fresca a templada. Estará nublado de forma parcial.

Y las temperaturas vuelven a ser bajas durante las noches, advierte Cisneros.

La temperatura mínima prevista para este domingo es de entre 10°C y 14°C, dependiendo de la zona. Y la máxima oscila entre 17°C y 22°C.

En el sur, en particular, la mínima es de 12°C, mientras que la máxima aclanza los 18°C.

Mirá el detalle de las temperaturas, por zonas, en todo el país.

NORTE:

MAX: 22ºC

MIN: 12ºC

SUR:

MAX: 18ºC

MIN: 12ºC

ESTE:

MAX: 18ºC

MIN: 10ºC

OESTE:

MAX: 22ºC

MIN: 12ºC

ÁREA METROPOLITANA:

MAX: 17ºC

MIN: 14ºC

Cisneros adelantó que el lunes comenzará frío, con escasa nubosidad. Se observarán algunas nieblas y neblinas durante las primeras horas del día.

La tarde seguirá con tiempo estable; estará templado a cálido, con cielo ligeramente nublado.