Edificio Villa Biarritz continúa clausurado; propietarios piden a Fiscalía reapertura de causa

Una vecina del edificio lindero dijo a Subrayado que en ningún momento percibió el olor a gas pero algunas personas lo sintieron y "no se hicieron responsables". Su apartamento sufrió la caída los cajones de las cortinas, los cerramientos de las ventanas, rajaduras en ductos y molduras, entre otros problemas. Tiene un hijo de 4 años que "estuvo un mes tocando las paredes por miedo a que se cayeran. Un día me dijo que tenía miedo de morirse quemado", contó. Según la mujer, desde la aseguradora del edificio aseguran que se trató de una implosión y no una explosión, por lo que no cubriría los daños.

INVESTIGACION DE EDIFICIO