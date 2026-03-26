Dos militares procesados en Paraguay por investigación sobre ingreso de objetos a la celda de Gianina García Troche

Gianina García Troche y Sebastián Marset.

Dos militares fueron detenidos y procesados por la Justicia Miliar en Paraguay, investigados el ingreso de objetos a la prisión donde permanece recluida la uruguaya Gianina García Troche, pareja del narco Sebastián Marset.

Se trata del teniente coronel Víctor Federico Valiente y el mayor Marcos Sotelo, quienes eran autoridades en la cárcel Viñas Cue donde está recluida la uruguaya, informó el medio paraguayo ABC.

Investigan si estos dos militares permitieron que García Troche mantuviera contacto con el exterior. De acuerdo a medios paraguayos, dentro de su celda tenía artículos de lujo como perfumes, vestimentas, carteras y zapatos, preservativos, chip de celular, dinero y un cargador oculto.

“Estos oficiales ya habían sido separados de sus cargos el mes pasado al detectarse los primeros indicios”, explicó el ministro de Defensa Nacional de Paraguay, Óscar González.

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