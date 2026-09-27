Dos hombres en moto evadieron control policial y uno fue detenido: tenía diez requisitorias pendientes

La Policía detuvo a un hombre de 36 años que tenía diez requisitorias pendientes por rapiñas, de las cuales siete fueron contra ómnibus.

La detención se produjo luego de que el hombre, que circulaba junto a otro en moto, intentó evadir un control policial. Hubo un seguimiento al vehículo y las autoridades constataron que estaba requerido por hurto del día anterior.

En determinado momento, el conductor de la moto perdió el dominio del vehículo, los ocupantes intentaron huir a pie, pero uno fue atrapado por la Policía.

El detenido es el hombre de 36 años, que llevaba una réplica de pistola y le fue incautada, al igual que la moto. Quedó a disposición de la Justicia.

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