Dos delincuentes subieron a un taxi y amenazaron al conductor para que se bajara; quedaron registrados

En el Chuy, un taxista fue despojado de su vehículo por dos delincuentes que lo amenazaron con una pistola de aire comprimido.

El auto fue encontrado cerca de la frontera del lado de Brasil y la pareja de delincuentes quedó grabada por la cámara del taxi.

El hecho ocurrió sobre la medianoche del domingo. Un hombre y una mujer solicitaron ser trasladados a la barra brasileña, pero el chofer se negó porque por normativa no puede hacerlo. Ante esto, el hombre, que iba sentado en la parte de atrás, lo amenazó colocando el arma a la altura de la garganta para que descendiera del vehículo.

El hombre bajó y fue a la Seccional, a unos 80 metros del punto donde se produjo la rapiña. El auto fue encontrado por la Policía brasileña, sin ocupantes y con una pistola de aire comprimido en el interior. Se llevaron un handy, dos teléfonos celulares y 5.500 pesos.

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