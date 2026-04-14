Discusión entre dos hombres terminó en un enfrentamiento con un machete y disparos al aire en Punta del Este

Una discusión entre dos hombres terminó en un enfrentamiento con machete y disparos al aire frente al Casino Nogaró, en Punta del Este .

El incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la avenida Gorlero, a pocos metros de la calle 30, frente al Casino Nogaró.

Según fuentes policiales y testigos, la discusión entre los hombres, ambos cubanos, comenzó dentro del casino y fue por una deuda. Los dos fueron retirados por personal de seguridad, pero el conflicto continuó afuera.

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Imágenes que fueron difundidas en redes sociales muestran a cuatro personas enfrentándose a otra que portaba un machete y uno de los involucrados sacó un revólver desde su auto, con el que disparó al aire. Según alegó ante la Policía, fue por temor por la amenaza de arma blanca.

Cuando la Policía llegó al lugar, las personas no estaban, pero horas más tarde un hombre de 28 años se presentó ante las autoridades para entregar el arma que utilizó, que carecía de habilitación legal.

El revolver fue incautado y los hechos están en investigación, aún sin personas detenidas.