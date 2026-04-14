RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN INCIDENTE EN MALDONADO

Discusión entre dos hombres terminó en un enfrentamiento con un machete y disparos al aire en Punta del Este

Un hombre de 28 años se presentó ante la Policía con el revólver que fue utilizado en la escena, del que no tenía habilitación legal.

incidentes-punta-del-este-machete-arma

El incidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la avenida Gorlero, a pocos metros de la calle 30, frente al Casino Nogaró.

Según fuentes policiales y testigos, la discusión entre los hombres, ambos cubanos, comenzó dentro del casino y fue por una deuda. Los dos fueron retirados por personal de seguridad, pero el conflicto continuó afuera.

Imagen: difusión de JHSF Participações. Proyecto en Enjoy Punta del Este.
Seguí leyendo

Anuncian compra de Enjoy Punta del Este: nuevos inversores proyectan añadir un shopping y un complejo de alto nivel

Imágenes que fueron difundidas en redes sociales muestran a cuatro personas enfrentándose a otra que portaba un machete y uno de los involucrados sacó un revólver desde su auto, con el que disparó al aire. Según alegó ante la Policía, fue por temor por la amenaza de arma blanca.

Cuando la Policía llegó al lugar, las personas no estaban, pero horas más tarde un hombre de 28 años se presentó ante las autoridades para entregar el arma que utilizó, que carecía de habilitación legal.

El revolver fue incautado y los hechos están en investigación, aún sin personas detenidas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
HAY UN DETENIDO

Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada
contacto por información 099424099

Piden colaboración para encontrar a Petra, una labradora en entrenamiento para asistencia en Fundappas
homicidio de un Trabajador

Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro
Hospital Piñeyro del Campo

Hombre fue a buscar a su esposa a un hospital de La Unión y fue atacado a tiros: hubo 18 disparos

Te puede interesar

En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto, contó un testigo del crimen del delivery video
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery
Orsi sobre el asesinato del delivery: La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible video
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Orsi sobre el asesinato del delivery: "La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible"
Yamandú Orsi. Foto: FocoUy
Política

El gobierno busca desistir de propuesta sobre libertad anticipada

Dejá tu comentario